Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar yurt içi piyasayı vurdu. Haftalık benzin artışının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelaları sil baştan güncellendi.

Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin neredeyse tamamen durması nedeniyle küresel arzda yaşanabilecek aksamalara ilişkin yatırımcı endişeleri ile birlikte brent petrol fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara yükselmişti.

Güne yüzde 3,88 düşüşle başlayan brent petrol 96,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu.

Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti.