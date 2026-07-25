Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, toplu ulaşımda hizmet kalitesini üst standartlara taşıyan yatırım ve faaliyetlerine devam ediyor. BURULAŞ, araçların teknik kontrollerini ve dönemsel bakımlarını öz kaynakları ile kendi kadrolarıyla yapıyor. BURULAŞ’ın alanında tecrübeli teknik ekipleri, tam donanımlı atölyelerde otobüslerin bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Hem araçları hem de finansal kaynakları koruyan revizyon çalışmaları, aynı zamanda kurumun dışa bağımlılığını azaltıyor ve toplu taşıma hizmetinin kesintisiz sürmesine katkı sağlıyor.

BURULAŞ, 2026 yılı itibarıyla personeli tarafından gerçekleştirilen 50 motor revizyonu, 47 şanzıman revizyonu, 27 diferansiyel ve 300’e yakın elektrik ile fren sistemleri tamiri ile kurum bütçesine 24 milyon TL’den fazla kazanç sağladı.

BURULAŞ ekipleri, periyodik olarak araçların mekanik, elektrik, lastik ve karoseri bakımlarını icra ediyor. Düzenli yapılan teknik denetimlerle lastiklerde yanak kesiği, balon oluşumu veya aşınma gibi yolculuk güvenliğini tehlikeye atacak aksaklıklar önceden saptanıyor. Taşıtlarda kullanılan bütün lastikler, kendilerine mahsus dijital sicil kartları üzerinden takip edilerek kullanım ömrü ve bakım süreçleri arşivleniyor. Mevsim geçişlerinde iklim koşullarına uygun biçimde yaz ve kış lastiği değişimleri vaktinde yapılıyor. Aynı zamanda toplu taşımada mevsim şartlarına uygun rahat bir yolculuk için BURULAŞ ekipleri, araçlarda klima denetimleri gerçekleştiriyor ve tespit edilen arızaların giderilmesi için bakım ve onarım desteği veriyor.