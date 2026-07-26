Gram altının alış fiyatı 6 bin 114 TL, satış fiyatı ise 6 bin 240 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 5 bin 603 TL’den alınırken 6 bin 20 TL’den satışa sunuldu. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 472 TL, satış fiyatı ise 3 bin 935 TL oldu.

Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 913 TL, satış fiyatı 10 bin 415 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 9 bin 912 TL’den alınıp 10 bin 221 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 19 bin 839 TL, satış fiyatı 20 bin 825 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altında ise alış fiyatı 39 bin 481 TL, satış fiyatı 41 bin 650 TL olarak işlem görüyor.