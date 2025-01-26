

Bursa'nın Kestel ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, heyelanı güvenlik kameralarından fark etti. Gecenin ilerleyen saatleri olması sebebiyle, araç yoğunluğunun az olması büyük faciayı önledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapattı.

Yola düşen devasa kaya parçaları ve toprak birikintileri sebebiyle kapatılan caddeden geçmek isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Olay yerine gelen iş makinelerinin düşen kayaları kaldırmasının ardından, yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA