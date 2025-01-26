KDZ. Ereğliler gecesine T.C. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, T.C. Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, KDZ. Ereğli kardeş şehri Düren Belediye Başkanı Frank Peter Ulrich, KDZ. Ereğli CHP Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Almanya'daki Zonguldak ve ilçe dernek temsilcileri katıldı.

2020 yılında Avrupa KDZ. Ereğliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı olduğunu dile getiren Dernek Başkanı İsmail Aydın, "Bu bizim ilk gecemiz, ilk tecrübemiz. Derneği pandemi döneminde kurduk. Üç yıl pandemi sürdü ve dernek olarak bizi çok etkiledi. Bugüne nasip oldu. Bu gece 400-500 kişi bekliyorduk. Ama 700'ün üzerinde misafir geldi. Bu da, bizi çok mutlu ve memnun etti. Gecemizde sanatçı Sinan Yılmaz ve Ramazan Çelik sahne aldı. Bizim yönetim olarak önemli olan bugün buraya gelen misafirlerin memnuniyeti. Böyle etkinlikler çok önemli, KDZ. Ereğliler olarak bir arada kaynaşmak ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı oluyor. Ben bugün bu güzel etkinliğe gelen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ise ayrıca çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğe katılan 700'ün üstünde KDZ. Ereğliler, sahne alan sanatçı Sinan Yılmaz ve Ramazan Çelik'in şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Geceye KDZ. Ereğliler yoğun ilgi gösterdi.