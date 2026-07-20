Yangın, saat 07.30 sıralarında Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıktı.

Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları süren yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.