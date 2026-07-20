Futbol eğitimini Bursaspor altyapısında alan Emre Suna, yeni sezonda İnegöl Kafkasspor forması giyecek.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda genç ve gelişime açık oyuncuları kadromuza kazandırmaya devam ediyoruz. Bursaspor altyapısında yetişen Emre Suna’nın sahip olduğu potansiyelle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emre’nin hem bugünümüze hem de geleceğimize değer katacağına inanıyor, bu transferin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

İnegöl Kafkasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını planlı şekilde sürdürmeye devam ediyor.