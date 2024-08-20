Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda belirtildiğine göre, Sümer Holding bünyesinde bulunan "Bursa Merinos (Türk Malı)" ve "Merinos" markaları, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Bu markalarla ilgili ihale şartnamesinin bedeli, Bursa Merinos markası için 20 bin lira, Merinos markası için ise 30 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçici teminat bedelleri Bursa Merinos için 300 bin lira, Merinos için 3 milyon lira olarak açıklandı.

İhalelere katılmak isteyen yatırımcılar, 12 Eylül'e kadar son tekliflerini sunabilecekler. İhaleler, kapalı zarf usulüyle birden fazla teklif sahibinden tekliflerin alınması ve bu teklifler üzerinden görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Pazarlık süreci sonrasında kalan teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırma ile ihale süreci nihai olarak sonuçlandırılacak.