Varank, soruşturma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumu kamuoyuyla paylaştı.

Mustafa Varank, Esprressolab boykotuna karşı bir video paylaştıktan sonra Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun, paylaşımla ilgili inceleme başlattığını ve kendisinden açıklamalar talep ettiğini belirtti. Varank, paylaşımının sadece CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı olan düşmanca tutumuna karşı yapılmış bir tepki olduğunu vurguladı.

Varank, Ticaret Bakanlığı'na, "Maddi çıkar karşılığı örtülü reklam" ile ilgili farkındalık yaratma adına talep edilen yanıtları zamanında teslim edeceğini belirtti ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını duyurdu. Ayrıca, Bakanlık'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.