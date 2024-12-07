Şükrü Çavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangında beş ev zarar gördü, üçü tamamen yandı. Yangını ilk anlardan itibaren olay yerinde takip eden Bursa Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mağdur aileleri yalnız bırakmadı.BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya’nın Şükrü Çavuş Mahallesi’ne bağlı Harmanlar Caddesi’nde müstakil bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevre binalara sıçrayan yangında beş ev hasar görürken, üç ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine Bursa İtfaiyesi ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın yaklaşık üç saatlik çalışma sonrasında söndürülürken, çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının başladığı ilk andan itibaren olay yerine giderek süreci yakından takip eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, evleri hasar gören mahalle sakinlerini yalnız bırakmadı. Mudanya’da tarihi ahşap yapıların yangın riski altında olduğuna dikkat çeken Dalgıç, Mudanya ilçe merkezinde itfaiye biriminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, Mudanya Belediyesi evleri yanan ve hasar gören vatandaşlara MUDAŞ Sosyal Tesisleri’ni tahsis etti.