Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Uludağ Premium ana sponsorluğunda, Bursa Filarmoni Derneği’nin desteğiyle birçok özel konuk ağırlanacak. Şef Naci Özgüç yönetimindeki konser, Mikhail Glinka’nın dinamik “Ruslan ve Ludmilla” uvertürü ile başladı. Ardından, virtüöz piyanist Emre Elivar’ın performansıyla Çaykovski’nin ünlü 1 Numaralı Piyano Konçertosu seslendirildi. Konser, Rimski-Korsakov’un “Şehrazat” ile büyüleyici bir final yaptı. Dinleyiciler, konserin sonunda orkestrayı ve konuk sanatçıları ayakta alkışladı.

Etkinlik öncesinde düzenlenen kokteyle, Uludağ İçecek Ailesi üyeleri, Bursa Filarmoni Derneği yönetimi ve sanatseverler katıldı.

Uludağ İçecek AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, konuşmasında, 2010'dan beri BBDSO’nun yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, orkestranın sezon programındaki konserlerin kaliteli ses kayıtlarının alındığını ve bu kayıtların her Çarşamba TRT 3 Radyo'da “Bursa’dan Senfonik Tınılar” programında yayınlandığını duyurdu.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Dr. Mehdi Kamruz, BBDSO’nun kurucularından Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı anarak, bu sezonda dünya çapında ünlü şef ve solistlerin sahne alacağını ifade etti. 2024-2025 sezonunda BBDSO’nun hem tanınmış eserleri hem de Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin ilk icralarını gerçekleştireceğini belirtti. Her Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde buluşma temennisiyle sözlerini tamamladı.