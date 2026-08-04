Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Barış Mahhallesi Sadettin Sercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki Muazzez Eke'ye, karşıya geçtiği sırada 74 yaşındaki Bayram G. yönetimindeki 16 TBJ 72 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 72 yaşındaki Eke, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı