

Nilüfer Belediyesi tarafından, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen Nilüfer Ramazan Sokağı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kapılarını açtı. İlk gününde yoğun ilgi gören sokak, her yaştan Nilüferliyi bir araya getirdi. Nilüfer Ramazan Sokağı’nın açılış gününde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir iftar sonrasında Nilüfer Ramazan Sokağı’nı gezerek vatandaşlarla Ramazan heyecanını yaşadı. Başkan Şadi Özdemir, stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan ayının huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.



Renkli etkinlikler

Nilüfer Ramazan Sokağı ilk gününde vatandaşlar renkli etkinliklerle keyif dolu zaman geçirdiler. İlk olarak Ramazan aylarının değişmez eğlencesi Hacivat ve Karagöz gösterisi hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgi odağı oldu. Akşamın ilerleyen saatlerinde sahne alan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklörünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Bursa Karabaş-ı Veli İcra Heyeti’nin Sema Meşki gösterisi ise izleyenlerin büyük beğenisini topladı.



Nilüfer Ramazan Sokağı’nda ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu çorba standında iftar saatinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapıldı.

Ramazan ayının manevi havasını yaşayan vatandaşlar ayrıca, kurulan stantlarda hem geleneksel lezzetleri tatma hem de el sanatları ve hediyelik eşya satan stantları da ziyaret ederek alışveriş yapma fırsatı buldu.

Nilüfer Ramazan Sokağı, 29 Mart'a kadar çeşitli etkinlikler, konserler ve sürprizlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.