

Olay gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Son zamanlarda artan yağışlar nedeniyle yol kenarındaki toprak kütlesi yola savruldu. İstinat duvarının olmaması nedeniyle kopan kayalar yola savrulurken, o sırada bölgeden geçen bir sürücü, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü kazayı kıl payı atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA