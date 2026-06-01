Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Alevlerin yükselmesi çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Olay sırasında bölgede güvenlik önlemleri alınırken, metro çevresinde de kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.