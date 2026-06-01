İnegöl İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada çok sayıda aracı durdurarak kontrol etti. Denetimlerde sürücülerin evrakları incelenirken, trafik kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

İlçe genelinde yapılan denetimlerin, sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmesini hedeflediği ifade edildi.

Muhabir: Öznur Alkan