Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar ABD doları oldu. Ocak ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 8,1 oranında artışla 446,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında artışla 791,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, bir önceki aya göre 34,1 milyar ABD doları artarak 218,2 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,5 oranında artarak 75,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,8 oranında azalarak 146,2 milyar ABD doları oldu. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 1,3 oranında azalarak 43,4 milyar ABD dolarına geriledi.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden olan hisse senetleri yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 26,3 oranında artarak 42,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 oranında artışla 231,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,5 oranında artarak 152,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,0 oranında artarak 408,1 milyar ABD doları seviyesine yükseldi.