Vatandaşlar, 15 ile 22 Aralık arasında oy kullanarak sürece katıldılar. Seçimin sonuçları ise 24 Aralık’ta “Nilüfer Her Yerde” uygulaması aracılığıyla ilan edildi.

“Pusulamız Dijital Katılım” sloganıyla yürütülen seçim sürecinde, hem adaylık başvuruları hem de oy kullanma işlemleri “Nilüfer Her Yerde” mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirildi. 64 mahalleden toplam 1006 kişinin aday olduğu seçimlerde, 7 bin 713 Nilüferli oy kullanıldı. Seçimlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kadın aday başvurusu oldu. 425 kadın, mahalle komitelerinde görev almak için aday oldu. Seçim sonuçlarına göre 770 kişi mahalle komitelerinde temsil edilmeye hak kazanırken, bunların 327’si kadın, 78’i genç ve 28’i engelli bireylerden oluştu.

Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüfer’i ortak akılla yönetme taahhüdümüz vardı. Bu nedenle güçlendirilmiş Mahalle Komiteleri’ne önem veriyoruz. Seçime aday olarak katılanlara ve oy kullananlara teşekkür ediyoruz. Mahalle Komiteleri’nden gelen talepleri dinleyeceğiz ve onların onay vermediği hiçbir projeyi, ilgili mahalleye yapmayacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk dijital seçimini başarıyla tamamladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, dijital demokrasiyi Nilüfer’de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Dijital katılımı Mahalle Komiteleri seçimlerinin ötesine taşımak istiyoruz. Halkın görüşlerinin daha çok yansıdığı bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı ‘Nilüfer Her Yerde’ mobil uygulamasını telefonlarına indirip, kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.