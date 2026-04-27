

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobil alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında çevrede başka araç bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA