Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün neden olduğu tehlikeli anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde yoğun trafiğin yaşandığı bir güzergahta otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen araçların manevra yapmak zorunda kalmasına neden oldu. Sürücünün hatalı hareketi nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, araç kuyrukları oluştu.

Diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği olayda, tersten ilerleyen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Hem can güvenliğini tehlikeye atan hem de trafiğin aksamasına neden olan sürücünün o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA