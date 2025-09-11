Düşük kalorisine rağmen yüksek antioksidan içeriğe sahip orman meyvesi frambuaz, mineral ve vitaminleriyle birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Bağışıklığı güçlendiren, potasyum içeriğiyle kan basıncını düşürüp kalp sağlığını destekleyen ve sağlıklı sindirime katkı sağlayan ahududu, göz sağlığına iyi geliyor, cildi besliyor ve kan şekerini kontrol ediyor.



Yıllık 7 bin ton ahududunun tamamı Bursa'da üretiliyor

TÜİK rakamlarına göre yılda ortalama 7 bin ton ahududu üretiliyor ve bunun tamamına yakını Bursa'nın Kestel ve Orhaneli ilçelerinde yetiştiriliyor.

Kestel bu konuda başı çekse de Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'nin mahalleleri, ahududu üretiminde oldukça iddialı ilerliyor.

Yaklaşık 15 yıl önce bazı çiftçilerin küçük çaplı başladığı ahududu yetiştiriciliği bugün birçok köyde yılda bin tona ulaşan kazançlı bir üretime dönüştü. Bunun da yaklaşık 700 tonunu Göynükbelen Mahallesi gerçekleştiriyor.

Göynükbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Turp, "dağ köyleri" olarak bilinen Orhaneli'nin kırsal yerleşim yerlerinde son yıllarda ahududu üretiminin yaygınlaştığını söyledi.





Her yıl yeni ahududu bahçeleri kuruluyor

Bu orman meyvesinde en ciddi atağı Göynükbelen'in yaptığına dikkati çeken Turp, "Yaklaşık 15 yıldır ahududu üretiyoruz. 15 yıl önce başladık ama bugün hatırı sayılır bir tonaja ulaştık" dedi. Her yıl yeni ahududu bahçeleri kurulduğunu vurgulayan Turp, şöyle konuştu: "Verimi de güzel parası da güzel. Aşağı yukarı bizim mahallemizde 450 çiftçi ahududu üretiyor. Üretimi kolay değil ama kazancından çiftçi memnun. Bahçe temizliği, ilaçlaması, bakımı, çapası derken epey zahmetli. Dönüme 1 ila 1,5 ton verim alınıyor bizim bölgede. Tek veren çeşidi yaz aylarında bitti. Ağustosta yedi veren çeşidine başladık ve aralık ayına kadar sürer. Yedi veren çeşidinden hepsi aynı anda olgunlaşmıyor. Belli periyotlarla hasat hep sürüyor."



Kilosu 250 TL'ye satılıyor

Tek veren çeşidinde hasat başladığında kilosunun 95-100 liradan alındığını aktaran Turp, şimdilerde ise peşin kilosunun 210 liradan gittiğini, haftada 2 ödemeli olması durumunda 250 liraya ulaşabildiğini söyledi.

Mahallelerine İzmir ve Bursa'dan alıcılar geldiğini dile getiren Turp, "Onlar burada alıp paketleyip soğuk hava depolarına götürüyor. Bizim burada da birkaç buzhane kuruldu ve hasat edilir edilmez oraya konuluyor. Genellikle dondurma ve pasta sanayisinde kullanılıyor. Çiftçiler memnun. Kilosu 210-250 liradan satıyorlar. Bu yıl verim de güzel oldu. Dağ köyleri böyle giderse ahududu merkezi olabilir" diye konuştu.