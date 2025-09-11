Ancak çabası boşa çıktı. 40 bin lira nakit para ve çok sayıda içkiyi çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, Panayır Mahallesi Berna Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İşletmeci H.K., akşam işyerini kapatarak evine gitti. Ertesi gün işyerine gelen işletme sahibi, ofis olarak kullanılan tek katlı prefabrik yapının içerisindeki dolapta bulunan, 40 bin TL nakit para ve çok sayıda içkinin çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.



Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kameraların açısını değiştirmeye çalışırken, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, olayı daha önce 19 suç kaydı bulunan Adem T.'nin (41) gerçekleştirdiği kesinleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Adem T., ikametinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.