Gram altın 6.832 TL alış, 7.051 TL satış fiyatından işlem görüyor.
22 ayar altın 6.247 TL alış, 6.659 TL satış seviyesinde.
14 ayar altının alış fiyatı 3.785 TL, satış fiyatı ise 5.070 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altın 11.194 TL alış, 11.500 TL satış fiyatından satılırken, eski çeyrek altın 11.056 TL alış ve 11.360 TL satış rakamlarıyla işlem görüyor.
Yarım altın 22.387 TL alış, 23.001 TL satış fiyatına ulaşırken, tam altın 44.637 TL alış ve 45.826 TL satış seviyesinden alıcı buluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ