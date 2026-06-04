Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan biri yanında bulunan bıçağı çıkararak karşısındaki kişiye saldırmak istedi.



Olay sırasında bölgede bulunan sivil polis ekipleri kavgaya anında müdahale etti. Şahısların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak ve çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla havaya iki el uyarı ateşi açtı.



Polisin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.