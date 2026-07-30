Yangın, Orhangazi ilçesi Açıkbaştarla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A W757687 07Yangın sırasında dairede bulunan engelli F.S.'nin mahsur kaldığını belirleyen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle balkona ulaşılan çocuk, itfaiye merdiveniyle aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

A W757687 03İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen E.A. ve engelli F.S.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA