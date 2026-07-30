Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Güleryüz Sokak'ta yaşanan silahlı kavga olayının şüphelileri Eren K. Ve Engin Ö., olayın ardından kaçtılar. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde şüphelilerden birini fark etti.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Engin Ö., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya karışan Eren K.' de polis ekiplerince yakalandı. Bu şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ