İstanbul'da ticari taksilere yönelik otomobil kriterlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Yeni kararla birlikte taksi olarak kullanılabilecek vasıtaların yaş sınırları genişletilirken, uygulama arabaların yerlilik katkı oranına göre yeniden tasarlandı. Böylece taksi esnafının taşıt yenileme sürecinde daha fazla ikinci el seçeneğine ulaşmasının önü açıldı. NTV'nin haberine göre bugün bir taksinin değişmesi için en az 1,5 milyon lira gerekiyor. Araç alındıktan sonra muamele işlemleri, boyanması, yazısı-daması, tepe lambası, taksimetre montajı, tespit muayenesi gibi birçok işlemden geçiyor.

İstanbul'da taksi vasıtaları için yaş kriteri değişti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'sinden yeni karar çıktığını ilan etti. Dalcı, alınan karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'den fazla olan otomobillerde (Fiat Egea Sedan, Renault Megane, Toyota Corolla) ilk alım yaşı 0-5 yaşa (önceden 0-2 yaştı), yerlilik katkı oranı yüzde 50'den az olan araçlarda ise (Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic, Citroen C4x, vb.) ilk alım yaşı 0-3 yaşa (önceden sadece sıfır olması şartı vardı) çıkarıldığını duyurdu.

Ayrıca tüm araçlarda kullanım yaşı 9 yıl olarak güncellendi. Sarı taksilerde bu yaş sınırı 6'ydı ve 6'ncı yaştan sonra İBB'nin tahkuk sistemine girmesi gerekiyordu.

Taksiciler ikinci el araçlara yönelecek

Taksi esnafı daha makul fiyatlarla ikinci el otomobil alıp taksi yapabilecek. Ancak taksi müşterileri model yılı daha eski vasıtalara binmek zorunda kalabilir. Hususiden ticariye geçtikleri için düşük kilometreli olmaları sebebiyle hem taksici hem de müşteriler için avantaj oluşabilir.

Fiat Egea üretimi sona erdi, taksicilerin gözü ikinci elde

Taksicilerin büyük kısmı Fiat Egea taşıtlarını kullanıyor. Fiat Egea'nın üretiminin bitmesiyle beraber taksicilerin ekonomik fiyatlı araç arayışı başlamıştı. Uzun yıllardır değişmeyen motoruyla ve taksiciler tarafından en ince ayrıntısına kadar bilinmesi nedeniyle Egea'ların uzun yıllar daha taksi olarak kullanılması bekleniyor.

2021 model her araç taksi olamıyor

Taksilerde model yılı aracın modeline göre değil, trafiğe ilk çıkış tarihine göre hesaplanıyor. Örnek vermek gerekirse bugün 5 yaşında olan 2021 model otomobillerin çoğu taksiye giremeyebilir. 30 Temmuz 2021 ve sonrasında ilk kez trafiğe çıkmış araçlara taksi plakası takılıyor. 29 Temmuz 2021 tarihinde ilk kez trafiğe çıkmış bir vasıta taksi yapılamıyor.

Boyalı araçlara taksi etkisi

Yerli üretim otomobillerin ikinci el olarak taksiye girme yaşı arttığı için boyalı da olsa bu taşıtların piyasa değeri artabilir. Taksiye gireceğinden dolayı ağır hasarı olmadıkça komple boyalı da olsa zaten sarıya boyanacağı için daha ucuz olacağından bu araçlar tercihen ön plana çıkabiliyor. Taksiye giren vasıtalar kullanıldığı süre içinde genelde kazaya karıştıklarından dolayı zaten parçaları yeniden boyalı-işlemli hale geliyor.

Taksi plakalarında dikkat çeken düşüş

Yasa dışı olarak plaka kiralamak isteyenlere ikinci el piyasadaki ucuz, boyalı, yıkık durumdaki arabaları toplayıp kendi tamirhanelerinde sarıya boyattıktan sonra fahiş fiyatla, vadeli olarak taksi esnafına satabilir. Bu konuda, yasa dışı olarak plaka kiralamak isteyenlerin dikkat etmesi gerekiyor.

Birkaç hafta önce plakalar 12 milyon liraya satılırken günümüzde galericiler 11 milyon liranın altına satmaya başladı.