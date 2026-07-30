Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi girişinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik bunalım yaşadığı belirtilen M.E.(22) iş yerinin çatısına çıktı. Kadını çatıda gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İkna çalışmaları sırasında kadın kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten işyeri çatısına düşen kadın yaralandı.

Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.