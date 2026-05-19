

Kaza Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde Yeniköy Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaza Yeniköy Kavşağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Kavşakta 2 otomobil ile 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan otomobillerde yer alan Cemal İ. (45), Emel İ.(42) ve Merve İ. (19) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Ateş ve Serhat Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Yaralılardan 40 yaşındaki Orhan Ateş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.