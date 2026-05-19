Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ramazan K. yönetimindeki 16 HCA 84 plakalı minibüs, ters yöne giren sürücü Metin E. yönetimindeki 16 BOR 697 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Ramazan K. ile minibüste bulunan yolcular İsmail H., Hasan B. ve Halil A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

