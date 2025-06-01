Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin ve bölge halkının kaliteli ve modern ortamlarda spor yapabilmesi adına hayata geçirilen Aksungur Spor Tesisi için ilk harç döküldü.BURSA (İGFA) - Sporun her alanında önemli projelere imza atan Osmangazi Belediyesi tarafından Aksungur Mahallesi’nde inşa edilecek olan Aksungur Spor Tesisi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Toplam bin 534 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Aksungur Spor Tesisi’nde 41x19 ölçülerinde futbol sahası ve 25x12 metre boyutlarında iki adet açık spor sahası yer alacak. Sahaların etrafında ise açık oturma alanları bulunacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Aksungur Spor Tesisi’nin temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emel Duman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Aksungur Spor Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi’ye yeni spor tesisi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, "Aksungur Mahallesi’nde yapacağımız hizmetlerimiz bir temel atma ile daha devam edecek. Köyün merkezinde belediye hizmet alanı bulunuyor. Orada köy kadınları için meyve toplama alanı ve OSMEK kurslarının yer alacağı bir hizmet binasını inşa edeceğiz. Göreve gelmemizin ardından geçen bir yılda 19 açılış ve 8 temel atma gerçekleştirdik. Bu 9’uncu temel atmamız. Zamanın çok hızlı geçtiğini bildiğimiz için hizmetlerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Göreve başlamamızın üzerinden 14 ay geçti. Bu süre sanki 14 gün gibi geldi bize. Hızlı olmak ve daha çok çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Başkan Aydın, Kurban Bayramı’ndan sonra da Çukurca ve Kükürtlü mahallelerinde yapacağımız temel atmaların yanı sıra Yunuseli, Küplüpınar ve Küçükbalıklı Mahallesi’nde inşa ettiğimiz kreşlerin de açılışlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "Eylül ayında kreşlerimizin sayısı 7’ye ulaşacak. 500’e yakın çocuğumuza hizmet edeceğiz. Temelini attığımız Aksungur Spor Tesisi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Temel atma törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e kendisi hakkında söylemiş olduğu güzel sözlerden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, “Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir ve Aksungur Mahalle Muhtarımız Sinan Kaya’ya da kadirşinas sözleri için teşekkür ediyorum. Nilüfer, 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüz akı olan bir ilçe. Şadi Başkanımız da geldiği günden bu yana yaptığı ve yapacağı hizmetler ile çıtayı daha da yükseltecektir” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, Osmangazi’ye ve Bursa’ya kattığı değerler için Başkan Aydın'ı tebrik ederken, "Aksungur Spor Tesisi, spor yapmak isteyen gençlerimiz ve vatandaşlarımız için önemli bir proje. Özelikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını spor yaparak geçirmelerini çok önemli buluyorum. Erkan Başkanımızın yatırımlarını devam ettireceğini biliyorum. Kendisine de kentimize kattığı değerler için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Aksungur Mahallesi Muhtarı Sinan Kaya ise, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek ve gençlerin zamanlarını spor yaparak geçirmeleri adına büyük önem taşıyan bu spor tesisinin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Aydın ve protokol üyeleri tarafından Aksungur Spor Tesisi inşaatının temeline ilk harç döküldü.