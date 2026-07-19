Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Fatih K. (34) idaresindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan motosiklet önce yol kenarında bulunan yön levhasına, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.