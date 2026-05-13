Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bisikletli sürücü, bir anda hangi yöne gideceğine karar veremeyince yol ortasında zikzak çizmeye başladı. O sırada aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsü ise ne olduğunu anlamaya çalışırken kendisini kazanın içinde buldu.



Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde bisikletlinin kararsız hareketleri dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.