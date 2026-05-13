Düzenleme Kurulu Başkanlığını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Cengiz'in yaptığı sempozyumda, ülkenin dört bir yanından, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları nörolojinin ve nörobilimin popüler alanı nöromodülasyon konusunu tartışmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve konu ile ilgili pratik uygulamalara katılmak üzere buluştu.

Nöromodülasyonun temel prensiplerinden ileri teknolojiye, tedaviye dirençli hastalıklar için yeni yaklaşımlardan etik sorunlara kadar geniş bir yelpazede konuların ele alındığı sempozyumun ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bülent Cengiz, 'Beyin uyarısı, nöroplastisite gibi genel konular dışında konuşmacılar kendi çalışmalarının bulduklarını da paylaştılar. İki değişik duyusal uyaranın beyinde nasıl işlendiğine ait çalışmanın sonuçları bu işleme sürecinin şizofreni ve yaşlılarda uzadığını gösteriyordu. Migren hastalarında duyusal işletmenin hangi mekanizmalarla bozulduğunu gösteren çalışmaların sunulduğu konuşmalar yapıldı. Araştırmacılar fibromyalji hastalığında rTMS etkinliğini araştırdıkları çalışmayı paylaştılar. Katılımcıların araştırma ağları kurarak ayrıldıkları sempozyumun ülkemizde nöromodülasyon alanındaki birikime katkı sağladığına inanıyoruz' dedi.

Ankara'da düzenlenen 4. Nöromodülasyon Sempozyumu'nun organizasyonunu gerçekleştiren Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker de, 'Burkon Turizm olarak kongreler ve sempozyumlar düzenlerken, tıp bilimine de katkı sağlıyor olmaktan mutluyuz' şeklinde konuştu.