Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hasan Ş.(52) yönetimindeki 16 J 9995 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki içecek fabrikasının duvarına çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Mehmet A.(50) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri aracı kaldırıp yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ