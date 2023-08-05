Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nin Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde gerçekleştirdiği geleneksel aşure etkinliği, farklı din ve dilden insanları bir araya getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aşure ikram ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde bu yıl 17’incisi düzenlenen aşure dağıtım programına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Müftüsü Basri Efendi, Kırcaali Kilisesi Papazı Petar Gerema, çevre illerden birçok davetli katıldı.

Kırcaali ve çevre kasabalarda yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırcaali Belediyesi ile kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğunu belirterek, “Tarihten gelen akrabalık bağlarımız bulunuyor. Kardeş belediyemiz olan Kırcaali ile sosyal, kültürel ve teknik konularda güçlü işbirliğimiz var. Bugün burada farklı dinden ve farklı dilden çok sayıda insan bir araya geldi. Aşurede olduğu gibi burada da bu zenginliği, güzelliği yaşıyoruz. Yaptığımız bu çalışma insanlık ve barış adına örnek alınsın istiyoruz. Kardeşlik duygularını pekiştiriyoruz. Buradaki dostluk ve kardeşlik, umarım tüm bölgeye, tüm dünyaya örnek olur. Yediğimiz aşureler hepimize şifa olsun.” dedi.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de yaptığı konuşmada, bu yıl da Osmangazi Belediyesi ile birlikte 3 bin kişilik aşure ikramında bulunduklarını ifade ederek, aşurenin kardeşlik, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu kaydetti.

Yapılan duaların ardından Başkan Dündar ve beraberindekiler, kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Başkan Dündar, programın ardından Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ile birlikte Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’i makamında ziyaret etti.