Ankara-Eskişehir karayolu Bursa istikametinde kaza meydan geldi. Kazada Satılmış C. idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyona Hamidiye Kavşağı’ndan dönüş yaptığı sırada 26 BT 894 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, karayolu ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası Ali Budak ve eşi Havva Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kamyon sürücüsü Satılmış C. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.