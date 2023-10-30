İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal meyda hesabından 12 ilde Narkogüç Operasyonu yapıldığını duyurdu.

Yapılan operasyonlarda 158 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma'mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

6 ton 068 kg esrar,

523 bin kök kenevir,

358 bin kök skunk ele geçirildi. 16 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

100 kg skunk,

11 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

7.5 kg esrar ele geçirildi 49 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg eroin,

1 kg skunk,

500 gr bonzai ele geçirildi 28 Zehir Taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

29 kg esrar,

2 kg kenevir tohumu ele geçirildi 1 Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

29.232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir Tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2000 adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

11 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

102,5 kg skunk

3 kg metamfetamin ele geçirildi. 41 Zehir taciri taşeronu TUTUKLANDI.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda:

385 gr kokain

400 gr (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

3 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

1 kg metamfetamin

Muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 Zehir taciri TUTUKLANDI, 3 Zehir tacirine adli kontrol verildi.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum

UYUŞTURUCU SATICILARININ GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ VE TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ.