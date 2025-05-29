Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta iki grup arasında çıkan silahların ateşlendiği, 1 kişinin de yaralandığı olayın failleri polis ekiplerince 24 saat geçmeden yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu iki aile arasında bir süredir devam eden gürültü tartışması, sokağa taşarak büyüdü. Tarafların dışarı inmesiyle birlikte gerilim parkta tırmandı ve sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarken, Feyzullah Özmut isimli kişi kurşunların hedefi olarak bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Olayın ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.K., Ü.Y. ve B.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.