Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 23 plajda değerlerin altında, 1 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa “iyi kalitede su (girilebilir)”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su (girilemez)” tespitlerine yer veriliyor.

Bursa’nın “iyi ve orta kalite” deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kafınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı plajlarında ‘iyi kalite su’

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında ‘iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü’nde ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su’ olarak belirlendi.

Kaynak: İHA