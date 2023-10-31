Gazetemizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşan okurlarımız Bursa Şehir Hastanesindeki otomatlarda yabancı bir şirkete ait suyun fahiş fiyata satıldığını iddia ederek, daha uygun olan Bursa Su’yun satılmasını istediklerini söylediler.

Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşan okurlarımız şu ifadeleri kullandılar;

“Bursa şehir Hastanesi'nde tüm otomatlarda sadece Erikli Su satılmakta fiyatı 7 TL ayrıca yabancı bir şirkete ait olan Erikli su yerine Bursa su markası 2 TL niye Bursa su satılmıyor da yabancı markalar satılıyor fahiş fiyata.”