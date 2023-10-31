Bursa'nın Kestel ilçesinde artan hava kirliliği sorununa karşı çözüm arayışı sürüyor. Kestel Belediyesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla fabrika denetimlerini artırarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle gece saatlerinde şok baskınlar gerçekleştirdi.

Kestel Belediyesi, sanayi bölgelerinde bulunan fabrikaların bacalarında yer alan filtre sistemlerini 24 saat boyunca sürekli denetliyor. Filtrelerin çalışmaması veya eksik olması durumunda işletmelere cezai yaptırımlar uygulanıyor. Son gece düzenlenen baskınla birlikte, hava kalitesini olumsuz etkileyen fabrikalar tespit edildi.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve hava kirliliğiyle mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, temiz hava konusundaki kararlılıklarını sosyal medya üzerinden şu ifadelerle paylaştı: "Kestel ilçemizde temiz hava koruma çabalarımızı sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ile zabıta ekiplerimiz, Kestel'deki sanayi bölgelerinde fabrikaların bacalarındaki filtreleri 24 saat denetliyor. Filtresiz veya eksik filtre bulunduran işletmelere cezalar uygulanıyor. Çocuklarımızın daha temiz hava soluması için hep birlikte hava kirliliğiyle mücadele etmeliyiz."