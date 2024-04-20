TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Mustafa Varank’a AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz da eşlik etti. Ziyarette Bozbey’e hayırlı olsun dileklerini ileten Mustafa Varank’ın, Bursa’nın ve milletin yararına olacak her işte şehrin konuları için Ankara’da üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini, aynı zamanda seçim döneminde verilen sözlerin de takipçisi olacaklarını ifade ettiği öğrenildi.

Seçmen iradesinin herşeyin üzerinde olduğunu söyleyen Varank’ın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olmasına vurgu yaparak seçmenin verdiği denetim yetkisini de hatırlattığı kaydedildi.

Ziyaret için Varank ve milletvekillerine teşekkür eden Mustafa Bozbey’in de Bursa’ya fayda sağlayacak konularda beraber çalışmak istediklerine vurgu yaptığı ifade edildi.

Seçim kampanyasında Ankara’da bakanlıklar ve merkezi yönetimle Bursa’nın menfaatleri için ortak çalışacaklarına vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "20 senelik yöneticilik yaptım. Bugüne kadar Nilüfer’de bir çok projeyi Ankara ile ikili ilişkilerle çözdüm. Kamuoyu biliyor. Önemli olan sizin yaptığınız projeyi ikili ilişkilerle vatandaşa ne kadar faydalı olabileceğini anlatabilme kapasitenizdir. Ankara’da da ilişkiler destek bulur. Bunu daha önce yaptık ve başardık" demişti.