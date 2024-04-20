Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, son hafta sahasında oynadığı Karaman galibiyetiyle moral buldu. Isparta deplasmanına moralli gidecek olan Bordo Beyazlı ekip, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Şu ana kadar oynadığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 47 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor, sahasında oynadığı Isparta 32 Spor maçında 3-1 galip ayrılmıştı.

Ligde oynadığı 32 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Karaman Futbol Kulübü, 42 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki müsabaka 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Isparta Atatürk Stadın da oynanacak.

Muhabir: İbrahim Uslu