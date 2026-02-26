Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/346 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/346 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Gözede Mahallesi 111 Ada 32 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Avlulu Kargir Ev" olan 772,07 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Gözede Mahallesi, Mahalle yerleşim alanında Çukur Sokak adresinde 111,00 m2 üzerine kurulu, Tek katlı Kargir Ev ve Avlusu olan taşınmazdır. Çevresinde Mahalle yerleşim alanına ait Çeşitli katlarda Meskenler ve Tarımsal yapılar bulunmaktadır. Bina yaklaşık 40 yıllıktır. Eski ve bakımsız Binadır.Binaya giriş Demir Doğrama kapı olup, 3 Oda Banyo, Mutfak ve WC'den ibarettir. Isınma soba ile sağlanmaktadır. 111.00 m2 alandadır. Elektrik ve suyu, her türlü alt yapı hizmetleri mevcut olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu yere okul, alışveriş merkezleri, camiye yakın konumdadır. Ulaşım kolaydır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gözede Mahallesi 111 Ada 32 Parsel Yüzölçümü: 772,07 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar planı sınırları içinde kalmaktadır. Ayrık Nizam 2 kat Konut alanında kalmaktadır. Ön Bahçe Mesafesi 5,00 metre, Yan Bahçe Mesafesi 3,00 metre, TAKS:0,25 ve KAKS:0,50 'dir. Taşınmazın krokisinde gösterilen kısmı Yolda kalmaktadır. Kıymeti : 3.841.105,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.