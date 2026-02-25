Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin her yıl iki eşit taksitte ödediği emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart itibarıyla start alıyor.

SON GÜN 31 MAYIS: GECİKME ZAMMINA DİKKAT!

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında her yıl iki eşit taksitte tahsil edilen emlak vergisinin ilk ödeme dönemi, 2026 yılı için 1 Mart’ta başlayacak. Mart-Mayıs ve Kasım aylarında yapılan ödemelerin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs 2026 mesai bitimi olarak açıklandı.

Uzmanlar, gecikme zammı ve faiz uygulamasıyla karşı karşıya kalmamak için mükelleflerin ödemelerini son güne bırakmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

ÖDEMELER NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu il veya ilçe belediyelerine yapılıyor. Günümüzde gelişen dijital altyapılar sayesinde, vatandaşlar saniyeler içinde borçlarını kapatabiliyor.

Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartı ile,

İlgili belediyelerin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden,

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil şubeleri aracılığıyla,

e-Devlet kapısı üzerinden "borç sorgulama ve ödeme" adımları izlenerek.

KİMLER MUAF?

Mevzuata göre, herkes emlak vergisi ödemekle yükümlü değil. Belirli şartları taşıyan dar gelirli ve dezavantajlı gruplar bu vergiden tamamen muaf tutuluyor. Türkiye sınırları içinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olan şu kişiler vergi ödemiyor:

Emekliler,

Engelli vatandaşlar,

Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,

Şehit yakınları ve gaziler.

BEYANNAME ŞARTI

Bu muafiyetten yararlanmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar için süreç otomatik işlemiyor. Hak sahiplerinin, taşınmazın bulunduğu belediyeye şahsen başvurarak durumlarını beyan eden bir muafiyet dilekçesi sunmaları gerekiyor.