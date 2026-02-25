Miras kalan taşınmazın bir başkasına devredilmesi veya üzerine haciz gelmesi riskine karşı hukukçular uyarıyor. Avukat Oğuz Yavuz, miras hakkını korumak isteyenlerin atması gereken en önemli adımı açıkladı.

İLK ADIM: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Avukat Oğuz Yavuz, miras hakkı zedelenen kişilerin zaman kaybetmeden Tapu İptal ve Tescil Davası açmaları gerektiğine dikkat çekti. Vefat sonrası hak kaybına uğrayan mirasçıların süreci geciktirmeden başlatmasının büyük önem taşıdığını belirten Yavuz, aksi halde telafisi zor sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

NEDEN HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR?

Pek çok kişi "nasılsa hakkım baki" diyerek beklemeyi tercih etse de hukukçu Yavuz, bu süreçteki gizli tehlikelere dikkat çekiyor. Tapuyu elinde bulunduran kişi, mülkü hızlıca bir başkasına satabilir. Taşınmazın üzerine borçlardan dolayı haciz gelebilir veya mülk kredi için ipotek gösterilebilir. Bu riskleri bertaraf etmenin yolu ise davayı açarken mahkemeden "İhtiyati Tedbir" kararı talep etmekten geçiyor. Bu karar, dava süresince tapunun başkasına devredilmesini veya üzerine yükümlülük getirilmesini engelliyor.

MİRAS DAVASINDA ZAMAN AŞIMI VAR MI?

En çok merak edilen "Ne zaman dava açmalıyım?" sorusuna da açıklık getiren Yavuz, mirasçıları rahatlatan bir bilgi verdi: "Davanın hızlı açılması her zaman avantajlıdır ancak 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da bu davayı açabilirsiniz. Mirastan mal kaçırma davalarında herhangi bir zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor."