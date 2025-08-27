Bursa Ticaret Borsası’nda, vefat eden Meclis Başkanı Mehmet Aydın’ın yerine Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Meclis Başkanlığına seçildi. Yeni görev dağılımında Kâtip Üye Sabriye Şen Başkan Yardımcısı, Mehmet Edemen ise KâtipÜye oldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı,Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve meclis üyelerinin katılımıyla Doğanbey hizmet binasında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın anısına saygı duruşuyla başlayan toplantıda, yeni meclis başkanı seçimi yapıldı.

Seçim sonucunda, Meclis Başkan Yardımcısı görevini yürüten Mustafa Aksu, meclis üyelerinin oylarıyla Meclis Başkanlığına seçildi. Yeni görev dağılımı kapsamında Mustafa Aksu’dan boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Kâtip Üye Sabriye Şen getirilirken, Şen’in yerine Meclis Üyesi Mehmet EdemenKâtip Üye oldu. Ayrıca Bursa TB 1. Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Uzan da boşalan Meclis Üyeliğine getirildi.

Başkan Matlı: "Merhum Başkanımızın mirası bizlere yol gösterici olacak"

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın’a Allah’tan rahmet diledi. Başkan Matlı, "Değerli Meclis Başkanımız Mehmet Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisi, borsamıza uzun yıllar boyunca büyük hizmetler sunmuş kıymetli bir insandı. Mehmet Aydın başkanımızın Bursa iş dünyasına yaptığı katkılar, liderliği ve vizyonu bizler için her zaman yol gösterici olacak. İnşallah onun kıymetli hatırasını yaşatacak kalıcı bir eseri de Borsamıza kazandıracağız. Kendisinin bıraktığı yerden, görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğum yeni Meclis Başkanımız Mustafa Aksu’yu ve görev alan diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hep birlikte Borsamızı geleceğe taşıyacak, kentimize vizyon katacak çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

"Zengezur Koridoru, iş dünyasına yeni fırsatlar sunacak"

Konuşmasının devamında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Matlı, uygulanan sıkı para politikasının iş dünyasının finansmana erişimini zorlaştırdığını, artan finansman maliyetlerinin ise özellikle üretici ve ihracatçılar için ek yük oluşturduğunu ifade etti. Enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin ticaretin sağlıklı yürümesi için kritik olduğuna dikkat çeken Matlı, finansmana erişimin kolaylaştırılması talebini yineledi.

Uluslararası gündeme de değinen Başkan Özer Matlı, Zengezur Koridoru’nun açılmasının Türk dünyasını birbirine bağlayan stratejik bir enerji ve lojistik köprü olacağını belirterek, "Bu koridor, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak; özellikle gıda sektörü ve Bursa iş dünyası açısından önemli ticaret imkanları sunacaktır" dedi.

Yeni Meclis Başkanı Mustafa Aksu’dan teşekkür

Yeni Meclis Başkanı Mustafa Aksu ise göreve seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, meclis üyelerine kendisine duydukları güven için teşekkür etti. Aksu konuşmasında, "Öncelikle, Mehmet Aydın başkanımızı rahmetle anıyorum. Onun izinden giderek, bıraktığı değerli mirası yaşatmak, Bursa Ticaret Borsası’nın gücünü pekiştirmek ve etkinliğini daha da artırmak için çalışacağım. Bu önemli göreve layık görülmek benim için büyük onur. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlı olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini gözetmeye, kentimizin tarım ve ticaret hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.