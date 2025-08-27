Körfez Belediyesi, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz ve hacimli atık dökümünün önüne geçmek amacıyla belirli noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Kirliliğe yol açanlar belirlenerek idari işlem başlatıldı.

Belediye ekipleri, teknolojik denetim yöntemi sayesinde atık bırakan kişileri tespit ederek haklarında yasal işlem başlatıyor. Bu çerçevede, Kirazlıyalı Mahallesi Kalburcu Yolu Sokak’ta bulunan Asri Mezarlık önüne bırakılan kullanılmaz durumdaki mobilya atıkları, fotokapan kayıtları incelenerek tespit edildi. Atıkları bırakan kişiler hakkında Körfez Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca idari işlem yapıldı.

Tespitin ardından Körfez Belediyesi Temizlik İşleri ve zabıta ekiplerinin koordineli çalışmasıyla atıklar bölgeden kaldırıldı.

"Temiz bir Körfez ancak el birliğiyle mümkündür"

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, denetimlerin artarak süreceği ve çevre kirliliğine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Vatandaşların desteğinin önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temiz bir Körfez ancak el birliğiyle mümkündür. Vatandaşlarımızdan, mobilya gibi büyük hacimli atıkları rastgele değil, belirlenen günlerde belediyemizle irtibata geçerek çıkarmalarını rica ediyoruz. Bunun için vatandaşlarımız 444 8 411 numaralı telefondan talep oluşturabilir. Arasınlar, bizler alalım. Hep birlikte çevremizi koruyarak daha yaşanabilir bir Körfez oluşturabiliriz"