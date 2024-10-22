Denetimlerde, 1.225 araç ve sürücüye hız ihlali, 138 sürücüye alkollü araç kullanma, 1.181 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 410 motosiklet sürücüsüne kask takmama cezası verildi. Ayrıca, 429 araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten dolayı ceza alırken, 305 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymamaktan ceza kesildi.

Bunun yanında, 464 sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma, 86 sürücüye drift, modifiye ve abartılı egzoz kullanımı, 717 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanma, 1.519 araca yasak park ve 867 sürücüye trafik işaret levhalarına ve yer işaretlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Toplamda 7.431 sürücü, çeşitli trafik ihlallerinden cezalandırılırken, 1.820 araç ve sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerine göre işlem yapıldı.